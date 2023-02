"A fine partita, portiere e attaccante si sono chiariti e scambiati un abbraccio, mettendo la parola fine all’episodio. Unica differenza rispetto al precedente più recente il fatto che non ci sia stato un intervento di Inzaghi nel dopo-gara. Forse perché lo screzio dell’altra sera, pur non apprezzato, è stato valutato in maniera meno grave rispetto a quello di Genova. L’idea, infatti, è che la scintilla si sia accesa perché entrambi erano molto carichi e volevano a tutti i costi la vittoria. Inoltre, alla base, non c’erano le lamentele per gli errori di un compagno, ma scelte tattiche", si legge sul quotidiano romano. E sempre il Corsport ricorda altri episodi simili, sempre di nervosismo, sparsi in stagione: da Bastoni che sbuffa dopo il cambio a Udine al rosso di Skriniar contro l'Empoli.