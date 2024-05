Per oggi è fissato il ritorno ad Appiano Gentile per gli allenamenti dopo la festa scudetto di domenica: nel mirino la partita di sabato in trasferta con il Sassuolo pericolante di Ballardini.

Inzaghi e il suo staff faranno il punto sulle condizioni fisiche dei giocatori e - come spiega il Corriere dello Sport - si comincerà a pensare alle inevitabili rotazioni, già immaginate da qualcuno contro il Torino quando invece il tecnico nerazzurro ha poi scelto di schierare i soliti noti. Sabato la trasferta di Reggio Emilia avverrà unicamente in giornata, con rientro immediato a Milano dopo il match del Mapei.