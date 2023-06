Il Corriere dello Sport forse corre troppo con la fantasia accostando l'Inter attuale a quella del Triplete. Sicuramente vincere la coppa è possibile, ma il paragone uomo con uomo tra la squadra di oggi e quella di 13 anni fa resta improponibile. Eppure alcune similitudini sono rintracciabili, a partire dall'unione dello spogliatoio e dalla voglia di fare la storia per il club.

"C’è chi eroe lo è diventato e chi è ad un passo dal diventarlo. Nel 2010, trionfando a Madrid, la squadra allenata da Mourinho e capitanata da Zanetti completò il Triplete ed entro di diritto nell’Olimpo nerazzurro. L’Inter di oggi può puntare al massimo al Tripletino, avendo vinto Supercoppa e Coppa Italia, ma conquistare la Champions sarebbe comunque un’impresa straordinaria e la gloria assoluta sarebbe dovuta anche a Inzaghi e ai suoi uomini. Difficile fare paragoni tra la squadra di allora e la squadra di oggi: moduli diversi e caratteristiche differenti. Tra i giocatori, però, i titolari in particolare, non mancano i tratti in comune e i parallelismi", spiega il quotidiano romano.