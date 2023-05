"Sarebbe bastato un pareggio per guadagnarsi il matematico pass Champions. Invece l’Inter ha voluto dimostrare di non essere ancora sazia, di avere ancora fame. Ne ha fatto le spese l’Atalanta, che, vincendo, si sarebbe tenuta aperta una porta per il quarto posto, ma è stata, prima, travolta dall’uno-due interista, e poi, dimezzato lo svantaggio, ha sofferto la fisicità e la qualità degli avversari". Questa l'analisi del Corriere dello Sport sul successo interista ai danni della squadra bergamasca.

E ora l’Inter se ne potrà stare in poltrona o quasi all'ultima giornata. "Vero è che sarà di scena in casa del Torino. Ma ha tagliato il traguardo che le mancava e le prossime due settimane serviranno solo a presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla corazzata Manchester City", sottolinea il quotidiano romano.