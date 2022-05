"Se non sarà Lautaro, partirà uno tra Bastoni o Skriniar. Non si scappa: un pezzo pregiato dovrà lasciare la Pinetina. E se non all’argentino, toccherà ad uno dei due difensori". Lo evidenzia il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Il quotidiano romano non ha dubbi: via uno di questi tre per seguire le linee guida del prossimo mercato: attivo di 60-70 milioni e sforbiciata al monte ingaggi del 10-15%.