Giovedì tutti ad Appiano Gentile per dare il via alla nuova stagione interista. Mercoledì, invece, come ricorda il Corriere dello Sport, sono in programma in sede le conferenze stampa di Marotta e Inzaghi. "Il club nerazzurro spera anche di riuscire ad annunciare il nuovo main sponsor. Che, in realtà, non sarà così nuovo. È in dirittura d’arrivo, infatti, un nuovo accordo con Paramount per un triennale da 20 milioni come base fissa", si legge.