Dybala? Lukaku? La linea sul mercato dell'Inter non cambia e Beppe Marotta l'ha confermato anche ieri: "Siamo già proiettati al futuro, nel quale dovremo coniugare la sostenibilità alla competitività", ha detto l'a.d. Sport nerazzurro.

Il Corriere dello Sport, allora, prova a fare chiarezza. Dybala è una grande occasione per i nerazzurri, ma prima bisogna fargli spazio con l'uscita di Sanchez: per questo motivo l'argentino resta ancora in stand-by. "Sul tavolo ci sarà un triennale da 7 milioni a stagione, bonus compresi. Nel frattempo, però, è anche subentrata la variabile Lukaku - si legge -. Chiaro che sarebbe clamoroso riuscire a regalare entrambi a Inzaghi. Ma se venisse trovata una sistemazione anche a Dzeko… Oppure se, alla fine, il big ad essere ceduto fosse necessariamente Lautaro…".