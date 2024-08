Il Manchester United torna alla carica per Denzel Dumfries. Dopo le indiscrezioni inglesi di ieri, il Corriere dello Sport prova a fare chiarezza.

Dall’Inghilterra, infatti, filtrava negatività sul rinnovo di Dumfries con l’Inter, con l’olandese in attesa di un'offerta da parte dei Red Devils. In realtà - come si legge - da Manchester non è arrivata alcuna proposta sul tavolo di Marotta e, anzi, la strada del rinnovo con il club nerazzurro fino al 2028 a 4 milioni di euro annui resta, a oggi, quella più probabile. A breve è previsto un altro vertice tra le parti per concludere il prolungamento.