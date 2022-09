Romelu Lukaku ha scelto di curare l'infortunio in Belgio, al Proximus Basecamp di Tubize, non per mancanza di fiducia nei confronti dell'Inter e del suo staff sanitario. La decisione, scrive il Corriere dello Sport, è stata presa di comune accordo tra le parti per rivedere il belga a disposizione già contro il Viktoria Plzen e in campo dal 1' a Udine. Nel centro tecnico dei Diavoli Rossi, Big Rom ha individuato le condizioni ideali per provare ad accorciare i tempi di recupero dopo la distrazione dei flessori della coscia sinistra accusata otto giorni fa in allenamento: avrà a sua disposizione macchinari di ultima generazione e professionisti che lo conosco bene, tra i quali il dottore e il preparatore atletico della sua nazionale. Al rientro in Italia, previsto per venerdì, conta di essere pronto (o quasi) per allenarsi con i compagni.