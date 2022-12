Niente Betis. Al posto dell'amichevole, per Romelu Lukaku lavoro specifico ad Appiano per ritrovare la migliore condizione in vista del Napoli. La forma aumenta a vista d'occhio e l'idea di Inzaghi è quella di rimetterlo dentro nelle amichevoli successive con Reggina e Sassuolo. "Simone Inzaghi sta per cominciare l’avvicinamento vero e proprio alla partitissima col Napoli del 4 gennaio con l'obiettivo di avere un'Inter al gran completo - conferma il Corriere dello Sport -.