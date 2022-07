Alle 18.30 l'Inter torna in campo per sfidare il Lens al Bollaert-Delelis. Come riferisce il Corriere dello Sport, il compito di Inzaghi in questa prima parte di stagione è di gestire il ritorno dei titolari con il bilancino. "Anche lui però ha notato che alcuni hanno già una discreta condizione: da Bastoni a Barella, passando per la freccia Dumfries a destra - scrive il Corsport -. Il centrocampista azzurro, dopo il rinnovo del contratto, vuole disputare una stagione da protagonista e da leader: contro il Novara ha segnato e giocato a tutto campo come piace a lui. Vuole ripetersi a Lens".