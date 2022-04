Lautaro Martinez vuole spezzare un tabù contro la Juventus, alla quale in campionato non segna dal 6 ottobre 2019. "Un digiuno da interrompere a tutti i costi anche perché negli tre ultimi mesi il suo rendimento è parecchio calato dopo un inizio sprint", si legge sul Corriere dello Sport. In un pezzo dove si sottolinea l'andamento in zona calda del Toro in campionato: nelle prime presenze (ha saltato per squalifica l'esordio contro il Genoa, 4-0, ed è rimasto in panchina nel successo per 3-0 a Roma contro i giallorossi), il numero 10 nerazzurro ha firmato 11 gol, l'ultimo dei quali il 17 gennaio, nella goleada sul campo della Salernitana. Da allora, l'ex Racing è tornato a esultare il 4 marzo, ancora contro la Salernitana, in una sfida nella quale ha siglato addirittura una tripletta. Poi, prima della sosta, è rimasto a secco sia con Torino che Fiorentina, il che comunque non gli impedirà di puntare a un doppio record personale: quello dei gol in Serie A, stabilito lo scorso torneo (17), e quello dei gol complessivi in una stagione (i 21 firmati nel 2020-21). Per riuscire nell’impresa avrà a disposizione le ultime 8 giornate di campionato, il recupero con il Bologna e la semifinale di Coppa Italia con il Milan più l’eventuale finale.