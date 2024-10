Nonostante il poco riposo dovuto agli impegni con l'Argentina, domani sera Lautaro Martinez sarà regolarmente al centro dell'attacco dell'Inter contro la Roma.

Il Toro - come sottolinea il Corsport - è rientrato solo giovedì dagli impegni con la nazionale, nei quali ha collezionato 78 minuti totali in due partite (una manciata nella prima, 73 minuti nella seconda) con un gol e un assist contro la Bolivia. Ma l'argentino si è subito messo a disposizione di Simone Inzaghi per partire titolare nella sfida di domani. Le vacanze brevi dovute alla Coppa America, qualche problema fisico e questi continui spostamenti di certo non stanno aiutando il capitano a ritrovare la migliore condizione, ma difficilmente il tecnico nerazzurro rinuncerà a lui domani sera.

Finora Lautaro ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 8 partite tra Serie A e Champions League; solo due, nel dettaglio, sono le reti in campionato, segnate entrambe all'Udinese lo scorso 28 settembre, sottolinea il quotidiano romano.