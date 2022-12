La ventina di minuti giocata nei supplementari della finale Mondiale vinta dall'Argentina sulla Francia fruttano un 6 in pagella a Lautaro Martinez, secondo il giudizio dei colleghi del Corriere dello Sport: "Attivo ma impreciso sotto porta. Gli era già capitato in questo Mondiale che comunque finisce in festa. A suo modo contribuisce al 3-2 di Messi", si legge.