Il Corriere dello Sport non si arrende: Lukaku è ancora una pista percorribile per la Juventus. "Vlahovic si è ripresentato bene, non c’è che dire. Assist e gol alla prima di campionato. Però la Juve non abbandona l’idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte. Il valore che il club bianconero attribuisce al centravanti serbo è noto da tempo ed è figlio anche dei conti relativi al suo contratto in essere: 75 milioni leggermente trattabili, soldi che sistemerebbero gran parte dei problemi attuali di bilancio e darebbero l’opportunità di tornare alla carica per avere Lukaku dal Chelsea. Già, il Chelsea che considerando i 40 milioni di valutazione di Big Rom era arrivato a 60 totali per Dusan, salvo poi non ascoltare le richieste di rilancio provenienti dalla Continassa".

Insomma, per accontentare Allegri, serve vendere Vlahovic: nulla di nuovo... "La Juve, comunque, non molla la pista Big Rom e cerca di fargli spazio anche attraverso altre uscite. Kean, Kostic e McKennie, per esempio, sono nell’elenco di coloro che possono partire a fronte di offerte che rispettino i parametri bianconeri: 25 milioni per l’attaccante, 15 o giù di lì per gli altri due", si legge.