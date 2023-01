"Alta tensione Skriniar. Dopo l‘espulsione con l’Empoli e soprattutto le dichiarazioni del suo agente, Sistici, la situazione è diventata non solo complicata, ma perfino incandescente. In viale Liberazione c’è ormai la convinzione che sarebbe meglio se il difensore slovacco facesse subito le valigie per Parigi, evitando di proseguire con una difficile convivenza fino al termine della stagione. C’è una quotidianità, infatti, da gestire, con rapporti che, dopo le ultime evoluzioni non possono essere più gli stessi". Questo quanto raccontato oggi dal Corriere dello Sport a proposito della situazione dello slovacco.