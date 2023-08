L’Inter scopre Marcus Thuram. Oggi il Corriere dello Sport evidenzia il contributo del nuovo attaccante nerazzurro, da molti attaccato per le mancate conclusioni a rete in due partite. "La vittoria di Cagliari porta anche la firma dell’attaccante francese, con la capacità di rivelarsi decisivo senza nemmeno tirare in porta - si legge -. Se la tournée in Giappone e le successive amichevoli estive si erano concluse senza particolari squilli, la punta classe 1997 ha iniziato a salire di tono proprio in campionato, sfoggiando qualità e capacità di adattamento al gioco nerazzurro.

Su entrambi i gol contro i sardi c’è il suo zampino, come dimostra l’assist elegante per Dumfries e la miccia accesa sull’azione del raddoppio per mettere in moto Dimarco". Ora lo step successivo, quello di andare a segno. Ma è chiaro che non dipenderà solo da lui...