"Ora il vero nodo è l’affollamento in attacco, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista del monte ingaggi". Questo quanto evidenzia il Corriere dello Sport a riguardo della trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala . Ma lo stesso quotidiano romano sottolinea come, nel frattempo, non sono spuntate proposte concrete per l'argentino: niente Milan, niente Roma e niente Liga spagnola.

L'ingaggio di Lukaku va ad incidere a bilancio per 11 milioni lordi. Che si aggiungono ai circa 12 per gli emolumenti, sempre lordi, di Lautaro, ai 10 per Dzeko e ai 7 per Correa. "Tenendo fuori dal discorso Sanchez, destinato in ogni caso a partire e comunque trattato a parte, il totale è di circa 40 milioni di costo per il solo reparto offensivo - scrive il Corsport -. Complicato, davanti a numeri del genere e con la necessità di tagliare del 10-15% il costo del personale, pensare di aggiungere semplicemente anche lo stipendio Dybala, che peserebbe per altri 11-14 milioni".

Ma la porta interista per Dybala è tutt’altro che chiusa. Come riferisce il quotidiano romano, il suo entourage è stato informato della situazione e, quindi, della necessità di attendere.