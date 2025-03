Il più forte 2005 italiano è stato blindato dall'Inter. Come conferma anche il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con Francesco Pio Esposito per un rinnovo fino al 2030.

L'attaccante, autore finora di ben 14 gol in Serie B con lo Spezia, è considerato un talento enorme e il suo matrimonio con il club campione d'Italia sarà ancora lungo, anche se non ancora ufficializzato. Ma le parole dell'agente Giuffredi a TMW non lasciano spazio a dubbi: "Aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l’accordo ma la questione è chiusa".