Simone Inzaghi si conferma bestia nera della Juventus: nessuno come lui dal 2016. Al tecnico nerazzurro - come riferisce il Corriere dello Sport - è piaciuto soprattutto l'atteggiamento avuto dalla squadra, quella voglia di superarsi per ribattere tiri a botta sicura degli avversari (super Brozovic, D'Ambrosio e Skriniar) o di mettere la massima applicazione per una chiusura difensiva determinante (ancora Brozovic e Perisic).