L'Inter, in attacco, ripartirà dunque da Lautaro e Thuram. E da Taremi. Poi? Sanchez saluta a fine contratto, mentre resta da capire l'evoluzione sul fronte Arnautovic.

Com'è noto, Inzaghi vorrebbe un attaccante in più e anche oggi lo conferma il Corriere dello Sport: quindi cinque punte e non quattro. Il preferito del tecnico è Gudmundsson, che costa tanto - almeno 30 milioni - e che, per quanto si è appreso l’ultima settimana, dovrà andare a processo in Islanda con l’accusa di stupro. L’Inter - si legge - attende di capire come evolverà la situazione, fermo restando che l’attaccante del Genoa ha tanti estimatori. E allora occhio a Raspadori: tornerà d'attualità?