L'importanza di arrivare al top della forma nel momento caldo della stagione è testimoniato anche dai numeri della panchina di Inzaghi. "Nelle ultime 8 partite disputate dai nerazzurri all’attivo ci sono 12 gol e in 5 di queste lo scacco matto è arrivato dai rinforzi entrati a gara in corso - puntualizza il Corriere dello Sport -. Più del 50%, scelte che fanno rima con efficacia nel momento del bisogno con le partite in bilico. Un’arma in più a favore del tecnico e uno stimolo ulteriore per la competizione interna nello spogliatoio, tra chi fiuta la possibilità di lasciare il segno nella corsa al quarto posto e ai trofei ancora in palio".

Inter-Lazio di domenica è l'esempio lampante: gara decisa dalla doppietta di Lautaro e dal gol spartiacque di Gosens, entrambi subentrati dalla panchina. Ma anche Porto e Benfica sono ricordi ancora freschi di match indirizzati dalle alternative (Lukaku, Correa...). Inzaghi, dopo il rientro a tempo pieno di Brozovic e Lukaku, può gestire meglio le forze anche con l'obiettivo di portare tutti a uno stato di forma elevato. Fattore dirimente in finali di stagione importanti come questo.