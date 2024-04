Record su record: l'Inter di Inzaghi va velocissima e non vuole fermarsi nemmeno adesso che il traguardo scudetto è ormai a un passo.

Come sottolinea il Corsport, segnando almeno un gol contro il Cagliari, ad esempio, l’Inter riscriverebbe il suo primato di partite di fila a segno in Serie A che diventerebbero così 40 (l’ultima volta con i nerazzurri a secco in campionato risale a un anno fa - era il 15 aprile 2023 - in occasione della sconfitta casalinga contro il Monza per 0-1). Poi, dal 3-0 di Empoli del 23 aprile, i nerazzurri sono andati sempre in rete. E ci sono andati con 17 elementi diversi in questa stagione.

Manco a dirlo, quello nerazzurro è il al miglior attacco con 75 reti in 31 gare (secondo staccatissimo il Milan con 60 gol).