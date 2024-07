Inter-Pergolettese 2-1: Taremi la conferma e Zielinski la novità. Così il Corsport riassume i 90 minuti di ieri ad Appiano Gentile. L'iraniano ha di nuovo segnato, mentre il polacco ha mosso i suoi primi passi in nerazzurro, giocando tutto il primo tempo nonostante fosse tornato poche ore prima come Asllani (lui in campo anche di più).

E così Inzaghi - come spiega il quotidiano romano - ha avuto le prime risposte, nel senso che l’ex-Napoli, dal punto di vista tecnico, ha tutto per inserirsi nell’impianto di gioco nerazzurro. Chi si sta prendendo la scena è Taremi: bomber ma non solo, visto che si sa muovo su tutto il fronte offensivo.