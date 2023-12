La formazione mandata in campo dall'inizio ieri da Inzaghi a Napoli ha fatto registrare la seconda età media più alta del campionato con 30 anni e 145 giorni. Per questo il Corsport la chiama "vecchia Inter", parlando del 3-0 del Maradona: un risultato che incorona i nerazzurri come primi, prepotenti e spietati.

Ed è la terza volta nella storia che l'Inter vince sei delle prime sette trasferte in Serie A: 6 vittorie e appena 2 gol incassai. Numeri che la dicono lunga sulla solidità di questa squadra. Le note stonate, però, non mancano: problema muscolare per De Vrij, ai flessori della coscia sinistra, e qualche acciacco anche per Dumfries. L'emergenza in difesa continua.