Anche il Corriere dello Sport suona l'allarme diffidati in casa Inter. Prima il Genoa e poi la Lazio in coppa, ma la testa va già alla sfida di Napoli di inizio marzo (1 o 2, dipenderà dalla Champions). E allora occhio al cartellino: tra i nerazzurri rischiano Bastoni, Barella e Mkhitaryan.

"Un problema in più per Inzaghi nell’avvicinamento al match con la squadra di Vieira, in cui sarà fondamentale evitare qualsiasi rischio per non dover andare al Maradona senza uno o più degli elementi principali della spina dorsale interista - si legge -. Per questo motivo contro il Genoa almeno due su tre dei diffidati potrebbero partire dalla panchina e l’ipotesi più plausibile è che possano riposare dall'inizio Bastoni e uno tra Mkhitaryan e Barella".

Il problema è che Carlos Augusto anche ieri si è allenato a parte per via della forte contusione al polpaccio: se l’ex Monza non dovesse farcela verrebbe meno un’alternativa proprio sulla corsia sinistra e Inzaghi contro il Genoa potrebbe ricorrere a qualche adattamento per far fronte - almeno per uno spezzone di gara - al problema diffidati (Bastoni) e alla necessità di tirare il fiato (Dimarco). Zalewski, almeno, si sta rivelando un'alternativa credibile.