L'Inter punta tre svincolati in vista del mercato di giugno. Sono Zielinksi, Djalò e Taremi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Un triplo colpo che il quotidiano definisce "molto vicino", a partire dal centrocampista polacco per il quale i nerazzurri hanno messo sul tavolo un'abbondante commissione per l'entourage, un premio alla firma e un triennale da 4,5 milioni a stagione. Numeri a cui il Napoli nemmeno si è avvicinato, mentre la Juventus è attualmente indietro. La preoccupazione dei nerazzurri è chiudere prima possibile per evitare intromissioni.

La Juve è la rivale anche per Djalò ma l'Inter ha iniziato il corteggiamento con un forte vantaggio e ha una base d'accordo già raggiunta. Il Lille vorrebbe incassare 5 milioni a gennaio per non perderlo a zero e questo potrebbe agevolare chi vuole e può prenderlo ora.

Ultimo ma non ultimo Taremi, per il quale il Porto chiede una quindicina di milioni per gennaio, a rischio di perderlo a zero in estate. L'iraniano non prolungherà e l'Inter lavora da mesi con l'entourage avendo l'ok dell'attaccante. Gennaio sarà il mese giusto, eventualmente, per chiudere.