Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, Darmian ancora sulla corsia destra (con possibile spezzone per il rientrante Dumfries) e Arnautovic in attacco al posto dell’infortunato Thuram. Sono queste, conferma il Corriere dello Sport, le principali scelte di formazioni di Inzaghi per Inter-Roma, match chiave per la corsa scudetto in cui si rivedrà anche il recuperato Zielinski, in panchina dopo un mese e mezzo di stop.

L'Inter vuole ripartire e per farlo si affiderà alla spinta di San Siro, dove i nerazzurri vincono in campionato dal 19 gennaio scorso contro l'Empoli. "Con 39 punti totalizzati in casa la squadra interista è quella che ha raccolto più di tutte dalle sfide casalinghe in questa stagione, vantando una lunghezza in più del Napoli rivale nella corsa allo scudetto", ricorda il Corsport.