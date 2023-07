Dopo aver concretizzato la cessione di André Onana (un punto di incontro con il Mancheser United , che lo vorrebbe già negli Stati Uniti, si potrebbe trovare a 55 miloni con l’inserimento di qualche bonus), l'Inter accelererà per completare la batteria di portieri della prossima stagione. Anche il Corriere dello Sport individua in Anatolij Trubin uno dei preferiti, specie dopo l'incontro avvenuto in settimana tra Beppe Marotta e l'intermediario Edoardo Crnjar. "Per il portiere dello Shakhtar tra le parti c’è un accenno di accordo, ma bisogna convincere il club di Donetsk ad abbassare le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 15 milioni - si legge -. L’Inter è pronta a metterne 10 sul tavolo per un giocatore che in ogni caso si svincolerà tra un anno e, data la giovane età, potrebbe essere un prospetto interessante in chiave futura".

Al profilo profilo giovane e di prospettiva verrà affiancato da un portiere più esperto: una soluzione in questo senso sarebbe il rinnovo di Samir Handanovic, mentre il volto nuovo sarebbe quello dello svizzero Yann Sommer, in uscita dal Bayern Monaco. Come terzo è invece possibile il ritorno a casa di Raffaele Di Gennaro, cresciuto nel vivaio nerazzurro ma nell’ultima stagione al Gubbio in Serie C.