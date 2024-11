La sfida con l'Arsenal ha portato via diverse energie ai nerazzurri, ma il turnover è stato sicuramente un aiuto non da poco per Inzaghi che in vista del match con il Napoli potrà contare su qualche titolare più riposato.

Secondo il Corsport, sono in particolare due i dubbi di formazione: De Vrij o Acerbi in difesa e Dumfries o Darmian sulla destra, con i due neerlandesi al momento favoriti. De Vrij potrebbe essere stando dopo aver messo insieme 6 partite di fila negli ultimi 20 giorni, mentre Darmian assicura maggiore attenzione rispetto a Dumfries ma ha finito con i crampi contro i Gunners.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.