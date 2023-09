Marcus Thuram e Dusan Vlahovic sono i due attaccanti che stanno dando ragione a Inter e Juve su una questione che ha tenuto banco durante l'intera sessione estiva di mercato: il fatto di non aver puntato su Romelu Lukaku. "Per quanto si è visto in queste prime quattro giornate, Inter e Juventus non hanno sbagliato a scegliere il figlio di Lilian come vice del belga e a confermare il serbo dopo il vano tentativo di uno scambio col Chelsea fra i due attaccanti. Per evitare equivoci meglio precisare che l’ex borussiano era arrivato alla Pinetina già prima della vicenda-Lukaku e che Dusan avrebbe lasciato la Juve, per fare posto a Lukaku, soprattutto per una questione economica: per Allegri, in caso di cessione dell’ex viola, Romelu sarebbe stato il sostituto ideale.

Ma è andata così ed è andata bene per tutt’e due", si legge sul Corriere dello Sport.