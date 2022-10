Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta il 'vero' Nicolò Barella, soprattutto attraverso i numeri registrati in questo avvio di stagione. Si parte dal gol di ieri, che ha permesso al centrocampista sardo di timbrare il cartellino per la seconda volta di fila come non gli era mai accaduto da quando veste la maglia nerazzurra. Ci era riuscito soltanto al Cagliari, nella stagione 2017/18, guarda caso quella in cui ha segnato più gol in carriera: 6. Con la prodezza ieri, Nic è già arrivato a quota 4, in sole 13 gare stagionali, il bottino massimo raggiunto in 3 delle 4 stagioni a Milano. Insomma, il sardo potrebbe aver svoltato, aggiungendo al suo profilo anche quello di centrocampista goleador.

A tutto questo, ricorda il Corsport, Barella non ha smesso di essere un eccellente assist-man: con l'appoggio di ieri a Lautaro sono saliti a 27 i suoi passaggi vincenti, meno solo di Milinkovic-Savic, Berardi e Calhanoglu, tutti a quota 31.