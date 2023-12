Solo due punti distanziano l'Inter capolista dalla Juventus. Due squadre diversissime, soprattutto nell'atteggiamento. Come sottolinea il Corsport, ad esempio, i nerazzurri si difendono attaccando, avendo sempre il possesso del pallone, al contrario dei bianconeri. Ma, al di là del 3-5-2, tra le due ci sono anche altre somiglianze.

Per prima cosa, segnare un gol a entrambe è durissima, un'impresa titanica. Il 3-5-2, poi, è diventato un dogma tanto per Allegri quanto per Inzaghi, con la conseguenza che i giocatori sanno esattamente come agire in campo, avendo un'identità cristallina. E poi parliamo di gruppi granitici, compatti, senza crepe all'interno. Massima disponibilità di tutti che si traduce in risultati in campo anche quando c'è emergenza.

E se la fase offensiva favorisce l'Inter, con Lautaro e Thuram che stanno rendendo tantissimo a differenza delle punte bianconere, il fattore stanchezza alla lunga potrebbe pesare perché la Juve non ha le coppe europee.