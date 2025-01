Anche il Corriere dello Sport conferma: Buchanan si trasferisce al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, per un totale di 14-15 milioni, bonus inclusi. Lo stipendio del canadese sarà pagato dagli spagnoli.

E allora adesso si apre il mercato in entrata per il sostituto. L’idea delle ultime ore è Biraghi, in uscita dalla Fiorentina, che ha il vantaggio di essere un prodotto del vivaio consentendo così l’inserimento di Correa in lista Uefa. In pista c’è Zalewski, con il Marsiglia che appare in vantaggio.