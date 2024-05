Inizia la corsa ad Albert Gudmundsson. Ieri l'ultima con il Genoa nel 2-0 al Bologna e adesso il mercato. L'islandese, 27 anni il prossimo 15 giugno, vuole restare in Serie A, come conferma il Corriere dello Sport. Sulle sue tracce soprattutto Inter, Juve e Napoli.

Valutazione? Non inferiore ai 30 milioni, almeno per il Genoa. "Gud vuole restare in Italia, vuole continuare a vivere nel nostro Paese. E, fattore mica trascurabile, pare che sia innamorato di Napoli. Della città. Magari finisce per innamorarsi anche della squadra", si legge sul quotidiano romano.