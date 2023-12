Anche il Corriere dello Sport evidenzia l'ennesimo contro-sorpasso dell'Inter sulla Juve, che aveva giocato prima e vinto con il Napoli. Ma il +1 bianconero è durato ancora una volta solo 24 ore: i nerazzurri hanno asfaltato con 4 gol l'Udinese e si sono ripresi la testa della classifica, dilatando anche il divario con Milan e Napoli.

Ma - come spiega il quotidiano romano - i numeri non bastano a descrivere il dominio interista di questo momento: una corazzata capace di governare a piacimento le sue partite. Tant'è vero che nemmeno il 4-0 di ieri fotografa adeguatamente la superiorità sulla squadra di Cioffi. Non solo gol segnati: Sommer è già al 10° clean-sheet in 15 giornate.