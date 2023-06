Davide Frattesi ha già dato l'ok al trasferimento all'Inter, però manca tutto il resto. Significa che l'Inter ha apparecchiato l'operazione, ma serve prima di tutto vendere Brozovic e poi accordarsi con il Sassuolo mettendo dentro l'operazione il cartellino di Mulattieri. E i neroverdi hanno alzato la posta.

"La cifra stanziata da Marotta ed Ausilio non va oltre i 23-24 milioni, esattamente quanto pattuito con l’Al-Nassr per la cessione di Brozovic - conferma il Corriere dello Sport -. Insomma, mettendo insieme tutto, siamo non solo al di sotto dei 40 milioni, vale a dire l’ultimo fixing pubblico dello stesso Carnevali, ma anche di 35. Possibile, allora, che il club emiliano possa accettare? Beh, sin d'ora c’è da mettere in preventivo un braccio di ferro. Con l’Inter che si farà forza, con la già ricordata preferenza di Frattesi. Questo è il vero elemento di vantaggio per il club di viale Liberazione". Accordo sull'ingaggio (2,5 milioni a stagione) e grande approvazione per la proposta tecnica. Niente aste: l'Inter è stata chiara.