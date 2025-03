Era il 28 settembre quando l'Inter andava a vincere sul campo dell'Udinese anche grazie a una prova super di Frattesi, in gol dopo pochi secondi a stappare il match poi finito 3-2 per i nerazzurri.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, però, poi la storia tra il centrocampista e l'Inter ha preso una strada forse inaspettata, tra mal di pancia e rumors di mercato. Gli ingranaggi perfetti della mediana di Inzaghi lasciano poco spazio alle alternative e Frattesi soffre la panchina. E alle prestazioni poco incisive fanno seguito diverse critiche.

"Intendiamoci, le critiche sono esterne, non certo interne - puntualizza il quotidiano romano -. Frattesi, infatti, resta parte integrante del gruppo e con i compagni il rapporto è eccellente. Tuttavia, nel suo stato d’animo cova anche altro. E certe preoccupazioni che il suo procuratore, Riso, aveva già manifestato ai dirigenti nerazzurri in estate si tramutano in realtà. Nel senso che l’ex Sassuolo continua a non avere lo spazio che vorrebbe e che riterrebbe adeguato. Insomma, resta un rincalzo, ma soprattutto non vede il margine per far crescere il suo ruolo nella squadra". A gennaio si parla con insistenza di un suo ritorno alla Roma, ma il prezzo di 40 milioni frena ogni velleità.

Se ne riparlerà in estate, magari anche con interlocutori più abbienti dei giallorossi (Napoli?). Secondo il CdS, comunque, le strade sono destinate a separarsi, non prima però di una chiusura in bellezza.