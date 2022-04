La lesione al menisco interno del ginocchio sinistro costringerà Florenzi ai box per lungo tempo. L'esterno di Pioli sarà operato oggi a Roma e resterà ai box per almeno un mese: in poche parole, la sua stagione è quasi del tutto compromesse e, alla meglio, potrebbe tornare a disposizione per le ultime due partite, quelle con Atalanta e Sassuolo. da verificare anche Romagnoli, che aveva saltato l’impegno contro il Bologna per un fastidio all’adduttore. Lo riferisce il Corriere dello Sport.