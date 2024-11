Gudmundsson vuole tornare in campo con l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l'islandese, ai box da settimane per un brutto infortunio muscolare, potrebbe rivedersi tra i convocati proprio per il match con i nerazzurri in programma a Firenze il prossimo 1° dicembre. L'idea di Palladino sarebbe quella di aggregarlo alla squadra tra Como e Pafos (i ciprioti saranno a Firenze giovedì 28 nella quarta giornata di Conference League) per poi averlo in campo subito o per parte della gara contro la squadra di Inzaghi.

Recuperato Cataldi, sempre fermo invece Richardson che ha iniziato le terapie dopo la lesione di secondo grado al polpaccio.