La finale di Champions League di questa sera tra PSG e Inter non mette in palio solo il trofeo più ambito, ma anche soldi che fanno sempre comodo, a partire dai milioni messi in palio dal montepremi UEFA. Lo ricorda il Corriere dello Sport, sottolineando poi che la sfida di Monaco di questa sera conterà oltre un miliardo e mezzo di euro tra campo e panchina: per la precisione, 1.578,3 milioni di euro.

Questo PSG è costato 695,32 milioni, mentre per costruire questa Inter ne sono serviti 291,3. Un dettaglio non da poco, perché "meno sono costate solo la squadra finalista a Istanbul due anni fa e l’Atletico del 2015-16". Il più prezioso è Lautaro Martinez con 95 milioni, cifra più della stella Dembelé (75 milioni) e di Kvara (oggi valutato 80 milioni).