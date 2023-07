Marcus Holmgren Pedersen, norvegese di quasi 23 anni, è un profilo che stuzzica diversi club d'Europa per il ruolo di laterale destro. Come anticipato ieri in esclusiva da FcInterNews (rileggi qui) e confermato oggi dal Corriere dello Sport, ieri, nella sede nerazzurra si è presentato Enzo Raiola, che ha proposto proprio l'esterno del Feyenoord. "Il preferito, però, continua ad essere Holm del lo Spezia", si legge.