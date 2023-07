L’avventura di Marcus Thuram all’Inter entra nel vivo. "L’annuncio ufficiale rappresenta il nuovo tassello in attesa del raduno per vederlo all’opera alla Pinetina - spiega il Corsport -. Come successo in Germania, il francese per tutti è già diventato Tikus, si è fatto subito immortalare accanto alla 9 del suo idolo Ronaldo e ha contagiato tutti con il sorriso, già sfoggiato in settimana a Milano in occasione delle visite mediche e della firma sul contratto.

L’ex centravanti del Monchengladbach si è legato al club interista fino al 2028, sottoscrivendo un quinquennale. Alla Pinetina incontrerà il nuovo partner d’attacco Lautaro Martinez, in attesa di capirne di più sulla composizione del reparto avanzato, a partire dal futuro di Lukaku e Correa. Inzaghi potrà inserirlo fin da subito negli schemi e nelle retrovie ci sarà un attento osservatore come papà Lilian, che non ha mai smesso di supportarlo in questo cammino".