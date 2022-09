Grande ex della partita tra Inter e Roma di sabato sarà Edin Dzeko . Lo scorso anno i nerazzurri hanno vinto tre volte su tre contro i giallorossi e il bosniaco è stato grande protagonista. Con Lukaku presumibilmente ancora ai box, sarà di nuovo Dzeko al centro dell'attacco. "La città eterna resterà per sempre la sua seconda casa e l'affetto del popolo giallorosso gli è rimasto addosso. Edin però sa che, per vincere qualche altro trofeo a Milano, l'Inter ha bisogno di ripartire forte dopo la sosta e con un suo gol “pesante” dimenticare il ko di Udine sarebbe più semplice", si legge sul Corriere dello Sport .

Già sapeva che avrebbe potuto giocare titolare questo match e in nazionale ha anche trovato il gol nella sconfitta contro la Romania. Ha davanti due obiettivi personali: i 100 gol in A (gliene manca uno) e continuare la striscia non solo di successo ma anche di gol alla Roma, visto che lo scorso anno ha segnato all'andata in campionato e poi nei quarti di Coppa Italia.