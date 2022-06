"L’affondo deciso su Dybala non significa che l’Inter abbia mollato Lukaku, anzi. Si tratta semplicemente di una questione di tempi - spiega il quotidiano romano -. L’argentino non poteva essere lasciato in stand-by ancora a lungo. E, non a caso, l’incontro di ieri è andato in scena nonostante non sia stata ancora sistemata l’uscita di Sanchez. La vicenda Big Rom, invece, rischia di trascinarsi a lungo, anche se non oltre il 30 giugno per mantenere il Decreto Crescita. E non è scontato che si risolva con una fumata bianca. Il nodo è sempre il solito, ovvero che il Chelsea non intende “regalare” un giocatore per cui un anno fa ha investito 115 milioni di euro". I Blues chiedono la copertura dell'ammortamento annuale del belga, circa 25 milioni, mentre i nerazzurri puntano a un prestito gratuito o, al massimo, a concedere un mini indennizzo. Palla a Lukaku: dovrà essere lui a trovare una soluzione.