"Recuperare Dumfries, per l’Inter, è un passaggio obbligatorio. Per ragioni tecniche, visto che il valore dell’olandese è fuori discussione. Ma anche per motivi economici: l’esterno, infatti, è il candidato forte per essere sacrificato sull’“altare” dei 60 milioni (almeno) di attivo di mercato, da raggiungere entro il prossimo 30 giugno. Insomma, il club nerazzurro deve evitare a tutti i costi che si deprezzi". Questo quanto sottolinea anche il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Serve il "vero" Dumfries a Inzaghi, ma pure a Zhang...