Anche il Corriere dello Sport conferma: dubbio Bastoni. "Il difensore, infatti, ieri non si è allenato a causa di qualche linea di febbre. Nulla di eccessivo, ma per non correre alcun rischio ha saltato la rifinitura assieme ai compagni - si legge -. Nel tardo pomeriggio è partito regolarmente per Torino con l'intera truppa nerazzurra, ma è chiaro che le sue condizioni verranno tenute sotto controllo fino al fischio d'inizio". Aperto, quindi, il ballottaggio con De Vrij, che sarebbe dovuto partire dalla panchina. Con l'olandese in campo dal 1', Acerbi giostrerebbe come braccetto. L'altra notizia è il ritorno di Brozovic tra i convocati dopo quasi un mese e mezzo.