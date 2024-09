E' Federico Dimarco, secondo il Corriere dello Sport, il migliore dei tre interisti scesi in campo ieri nella formazione della Nazionale italiana che ha battuto la Francia 3-1. Sette e mezzo in pagella per Dimash, autore del gol del momentaneo pareggio 'da stampare e conservare', come si legge sul quotidiano romano. Si 'fermano' a 7 Alessandro Bastoni e Davide Frattesi: il primo 'regge la difesa, dalle sue parti non si passa', il secondo ha il "guizzo del campione" dopo una notte che non sembrava esaltante. "Non contento inizia in anticipo il derby con Maignan (che vince il primo set)".