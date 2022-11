C'è un dato che il Corriere dello Sport porta alla luce e che fa riflettere non poco: la difesa dell'Inter, in trasferta, è la peggiore dell’intera Serie A con ben 14 le reti incassate in 6 match, vale a dire una media di 2,25 gol a partita. Peggio di chiunque. Adesso, per continuare a risalire in classifica, occorre una sterzata. Anche perché, invece, in casa la situazione è capovolta: appena 3 gol in 6 gare.