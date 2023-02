Milan Skriniar ha passato indenne il ritorno a San Siro da promesso sposo del PSG a luglio. L'atteggiamento dei tifosi presenti allo stadio era prevedibile, dopo il comunicato soft diffuso nei giorni scorsi dalla Curva Nord nerazzurra: "Ci ha spiegato che l'estate scorsa la società gli ha comunicato che sarebbe stato messo sul mercato e suo malgrado si è dovuto attivare per trovare una nuova sistemazione. Dopo aver raccolto l'interesse del Psg e certo che comunque sarebbe stato ceduto, ha ottenuto un'offerta che, quando l’Inter ci ha ripensato, non è stata in grado di pareggiare", il messaggio contenuto nella fanzine.

Prima del fischio d’inizio, anche Beppe Marotta ha ribadito il suo punto di vista amaro sulla vicenda del mancato rinnovo dello slovacco con la Beneamata: "C’è un po' di tristezza perché potevamo gestire meglio. Nel senso che è un diritto di giocatori e agenti negoziare, e noi ne prendiamo atto. Poi c’è la sfera dei sentimenti… Non gli abbiamo dato la fascia perché ci sono valori importanti che vanno condivisi. Se non ci sono, non si può indossare. E' un provvedimento severo, ma per il resto Milan deve giocare facendo gli interessi e della società e dei tifosi che credono in lui", le parole dell'ad a DAZN.